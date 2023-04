Lotto, premiata la Campania con vincite per 330mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto del 27 aprile premia la Campania, assoluta protagonista di quesa estrazione. A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, arrivano le due vincite piu’ importanti, entrambe da

L’ultimo concorso del Lotto del 27 aprile premia la Campania, assoluta protagonista di quesa estrazione. A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, arrivano le due vincite piu’ importanti, entrambe da 118.750 euro, con i numeri 9- 28- 38- 85 giocati sulla ruota Nazionale. A queste si aggiungono altri premi, due per Napoli, uno da 47.500 euro, l’altro da 23.750 euro, Pozzuoli, nel napoletano, vince altri 13.500 euro mentre per Cercola arrivano 9mila euro, entrambe grazie ad un terno secco.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 69 sulla ruota di Roma, il 60 su quella di Genova e il 6 sulla ruota di Milano.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 140mila giocate vincenti, per un totale di 6,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 372 mln.

PressGiochi