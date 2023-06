Lotto: premiata Albenga (Sv) con un terno da 118mila euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di ieri è arrivata ad Albenga (Sv) per il valore di 118.750 euro. Un terno con i numeri 3-10-31 sulla ruota di Genova che unito ad un ambo hanno permesso di realizzare la formidabile vincita.

Altre belle vincite ieri sono arrivate a Bari e Piedemonte San Germano (fR) per 23.750 euro ciascuna e a Cavaria con Premezzo (Va) per 21.700 euro.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 184mila giocate vincenti, per un totale di 6,3 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 518 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 60 di Genova che manca da 115 estrazioni, il 6 della ruota di Milano e l’80 della ruota di Torino.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Firenze per 50mila euro. Una giocata di soli 3 euro che ha permesso di centrare un 9 doppio oro in modalità frequente.

Nel concorso di martedì, il 10&Lotto ha regalato vincite per 25,9 mln di euro, cifra che sale a1,77 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi