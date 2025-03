Lotto: premiata Carpi (MO) con 39mila euro

Sorride la Campania nell’ultimo concorso del Lotto del 18 marzo, con vincite complessive per 33.500 euro. In particolare, esulta Lauro, in provincia di Avellino, dove sono stati vinti 13.500 euro

Sorride la Campania nell’ultimo concorso del Lotto del 18 marzo, con vincite complessive per 33.500 euro. In particolare, esulta Lauro, in provincia di Avellino, dove sono stati vinti 13.500 euro grazie a un terno. Seguono due premi da 10.000 euro ciascuno nella provincia di Napoli: uno a Pollena Trocchia e l’altro a Sant’Antonio Abate.

La fortuna bacia anche il Lazio, dove si registrano due vincite gemelle da 12.788 euro ciascuna a Velletri, in provincia di Roma. Un’altra vincita da 9.750 euro, frutto di tre ambi e un terno, è stata realizzata a Monte San Biagio, in provincia di Latina.

La vincita più alta dell’intero concorso si registra in Emilia-Romagna, a Carpi, in provincia di Modena, con un premio di 39.000 euro grazie a tre ambi e un terno giocati sulla ruota di Palermo. Seguono i 21.550 euro vinti a Torino con due ambi Oro e un terno Oro, sempre grazie alla ruota di Palermo.

Tra i numeri ritardatari, il 59 sulla ruota di Napoli è assente da 122 estrazioni, seguito dal 63 sulla ruota di Cagliari e dall’84 su quella di Genova.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 304,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.

PressGiochi