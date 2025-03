Lotto, premi per il Lazio per 90mila euro

Lazio fortunato nelle ultime estrazioni del Lotto, con vincite complessive per un totale di 90mila euro. Sabato 29 marzo, a Guidonia Montecelio (RM), sono stati vinti 55mila euro grazie a

Lazio fortunato nelle ultime estrazioni del Lotto, con vincite complessive per un totale di 90mila euro. Sabato 29 marzo, a Guidonia Montecelio (RM), sono stati vinti 55mila euro grazie a tre ambi e un terno.Venerdì 28 marzo, a Roma è stato assegnato un premio da 23.750 euro, ancora grazie a tre ambi e un terno, mentre a Gallicano nel Lazio (RM) un terno ha fruttato una vincita da 11.250 euro.

Weekend fortunato anche in Piemonte, dove le vincite complessive hanno raggiunto i 76.593 euro. Venerdì 28 marzo, a Settimo Torinese (TO), tre ambi e un terno hanno portato a una vincita di 23.750 euro, mentre a Pinerolo (TO) sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fatto incassare 21.660 euro. Sabato 29 marzo, a Borgo Sesia (VC), un terno ha regalato 13.500 euro, mentre a Roccavione (CN) sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fruttato 10.100 euro. Infine, a Torino, tre ambi e un terno hanno permesso di vincere 10.000 euro.

Spiccano anche le due vincite da 23.750 euro ciascuna di Reggio Emilia e San Gervasio Bresciano (BS), entrambe ottenute con tre ambi e un terno.

Tra i numeri ritardatari il 58 sulla ruota di Napoli, assente da 129 estrazuìioni, l’84 sulla ruota di Genova e il 73 su quella di Napoli.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9 milioni di euro, per un totale di 351,6 milioni di euro da inizio 2025.

