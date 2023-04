Lotto: Pisa premiata con un terno secco da oltre 22mila euro

L’ultima estrazione del Lotto di martedì, 18 aprile, premia la Toscana e in particolare Pisa con una vincita da 22.500 euro grazie ad un terno secco con i numeri 6-

L’ultima estrazione del Lotto di martedì, 18 aprile, premia la Toscana e in particolare Pisa con una vincita da 22.500 euro grazie ad un terno secco con i numeri 6- 46- 66, giocati sulla ruota di Firenze. In Puglia invece centrate due vincite, la piu’ alta a Taranto che festeggia un terno e vari ambi da 14.750 euro, invece a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, arrivano 11.875 euro vinti ancora con tre ambi ed un terno con i numeri 8- 33- 38.

Doppia vincita registrata anche in Sicilia, in particolare a Trapani, che viene premiata con 10mila euro grazie ad un ambo secco con i numeri 24- 84, mentre ad Acquedolci, in provincia di Messina, arriva un terno da 9.750 euro.

Da segnalare anche i due premi per il Piemonte, a Fara Novarese (NO) un fortunato giocatore vince 13.500 euro, a Novara si festeggiano i 10.750 euro. Sul podio delle vincite piu’ importanti anche Città di Castello con 14.000 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 23 di Roma, assente da 155 estrazioni, il 17 sulla ruota di Cagliari e il 38 su quella di Venezia.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 159mila giocate vincenti, per un totale di 5,6 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 332 mln.

PressGiochi