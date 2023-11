Lotto: Pioltello (MI) esulta per il premio da oltre 50mila euro

L’ultima estrazione del Lotto del 21 novembre, premia Pioltello, in provincia di Milano, con una vincita da 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna e, grazie

L’ultima estrazione del Lotto del 21 novembre, premia Pioltello, in provincia di Milano, con una vincita da 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna e, grazie al Lottopiu’, con i numeri combinati sulla ruota Nazionale. Seguono i 22.500 euro vinti a Latina con un terno secco con i numeri 2- 6- 47 giocati sulla ruota di Roma.

Per il Lazio continuano le vincite, se ne registrano infatti due sulla capitale, la piu’ alta da 10.000 euro grazie ad un ambo secco con i numeri 11- 27, l’altra da 9.750 euro grazie a tre ambi ed un terno con i numeri 2- 6- 47.

A completare le vincite per il Lazio, Contigliano, in provincia di Rieti, esulta per i 9.500 euro con la combinazione dei numeri sulla ruota di Roma.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 148 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 27 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 3,8 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.045 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi