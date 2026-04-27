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Lotto: pioggia di vincite in Lombardia per oltre 125mila euro

Il Lotto premia la Lombardia in entrambi i concorsi di giovedì 23 e sabato 24 aprile, per un totale complessivo di 125.350 euro. Nella giornata di venerdì, a Taceno, in

27 Aprile 2026

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Il Lotto premia la Lombardia in entrambi i concorsi di giovedì 23 e sabato 24 aprile, per un totale complessivo di 125.350 euro. Nella giornata di venerdì, a Taceno, in provincia di Lecco, sono stati vinti 29.400 euro grazie a quattro terni e una quaterna. Nella stessa località si registra una seconda vincita da 24.000 euro, ottenuta con una quaterna.

A Varese, la vincita ammonta a 14.250 euro con tre ambi e un terno. Seveso, in provincia di Monza e Brianza, festeggia 9.500 euro frutto di tre ambi e un terno, mentre a Milano si registrano 9.000 euro grazie a un terno.

Nella giornata di giovedì, ancora Milano protagonista con due vincite: una da 24.950 euro, realizzata con sei ambi, quattro terni e una quaterna, e un’altra da 14.250 euro con tre ambi e un terno.

Premiato anche il Veneto, con un totale di 40.250 euro: giovedì, a Codognè, in provincia di Treviso, tre ambi e un terno valgono 14.000 euro, mentre nel concorso di venerdì è Venezia a essere premiata con 26.250 euro grazie a tre ambi e un terno.

La fortuna fa tappa anche nelle Marche, con un totale di 33.200 euro: giovedì viene premiato San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con 19.250 euro grazie a tre ambi e un terno; venerdì, invece, è Colli del Tronto, sempre nella stessa provincia, a festeggiare 13.950 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna.

In evidenza anche la vincita realizzata giovedì a Benevento, pari a 22.500 euro con un terno secco.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 447,1 milioni di euro dall’inizio del 2026.

 

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