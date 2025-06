Lotto: Piacenza conquista la vincita più alta con quasi 50mila euro

Il Lotto di giovedì, 19 giugno, premia Piacenza, dove un fortunato giocatore ha centrato quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo, portando a casa 49.800 euro.

Tre vincite da 10.000 euro ciascuno sono state realizzate in Lombardia e sono destinate a Milano e due per Pavia, tutte grazie ad un ambo sulla ruota di Palermo.

Doppia vincita in Campania, a Napoli, il Simbolotto ha premiato un giocatore con 16.304 euro, a cui si aggiungono 10.000 euro vinti con la combinazione di quattro terni ed una quaterna.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 631 milioni di euro dall’inizio del 2025.

PressGiochi