Newsletter

22 Aprile 2026 - 16:57

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lotto, per le Marche doppietta per oltre 39mila euro

Partono dalle Marche le vincite più rilevanti del concorso del Lotto del 21 aprile, con un totale complessivo di 39.593 euro. Ad Ancona sono stati vinti 21.660 euro grazie al

22 Aprile 2026

Share the post "Lotto, per le Marche doppietta per oltre 39mila euro"

Stampa pagina

Partono dalle Marche le vincite più rilevanti del concorso del Lotto del 21 aprile, con un totale complessivo di 39.593 euro. Ad Ancona sono stati vinti 21.660 euro grazie al Lottopiù, mentre a Montecassiano, in provincia di Macerata, la vincita raggiunge i 17.933 euro con l’opzione Oro.

Doppietta per il Veneto, per un totale di 37.750 euro: a Padova vinti 22.500 euro, a cui si aggiungono i 15.250 euro conquistati a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, in entrambi i casi grazie a tre ambi e un terno.

Si festeggia poi in Umbria, a cui spetta la vincita piu’ alta di giornata, a Panicale, in provincia di Perugia, arrivano 30.000 euro grazie a una quaterna giocata su tutte le ruote.
Segue l’Emilia-Romagna: a Copparo, in provincia di Ferrara, centrati sei ambi, quattro terni e una quaterna da 25.950 euro sulla ruota di Firenze.
Per il Lazio, la fortuna fa tappa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, con tre ambi e un terno da 22.750 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale a 435 milioni di euro dall’inizio del 2026.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

ADM aggiorna il Piano pluirennale degli investimenti per il triennio 2026 – 2028

DNV assegna l’ESG Recognition a Brightstar Lottery

10&Lotto: in Sicilia vincite per 28mila euro

Lotto, per le Marche doppietta per oltre 39mila euro

SuperEnalotto: realizzata a Morciano di Romagna (RN) e a Napoli vincita da oltre 93 mila euro ciascuno

Lottomatica: assemblea approva bilancio 2025, confermato Angelozzi come presidente ed AD

Win for Life Classico: assegnato il 480° vitalizio da 3.000 euro al mese su Sisal.it

10&lotto: in Sicilia arrivano premi per 120mila euro

SuperEnalotto, realizzate due vincite online su Sisal.it da 24 mila e da 14 mila euro

Lotto, in Lombardia premi per oltre 135mila euro

SuperEnalotto, il Sistema della Bacheca Sisal ha realizzato una vincita complessiva di 54.345,00€

SuperEnalotto: posticipi estrazioni 25 Aprile e 1° Maggio 2026

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter