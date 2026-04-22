Lotto, per le Marche doppietta per oltre 39mila euro

Partono dalle Marche le vincite più rilevanti del concorso del Lotto del 21 aprile, con un totale complessivo di 39.593 euro. Ad Ancona sono stati vinti 21.660 euro grazie al

Partono dalle Marche le vincite più rilevanti del concorso del Lotto del 21 aprile, con un totale complessivo di 39.593 euro. Ad Ancona sono stati vinti 21.660 euro grazie al Lottopiù, mentre a Montecassiano, in provincia di Macerata, la vincita raggiunge i 17.933 euro con l’opzione Oro.

Doppietta per il Veneto, per un totale di 37.750 euro: a Padova vinti 22.500 euro, a cui si aggiungono i 15.250 euro conquistati a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, in entrambi i casi grazie a tre ambi e un terno.

Si festeggia poi in Umbria, a cui spetta la vincita piu’ alta di giornata, a Panicale, in provincia di Perugia, arrivano 30.000 euro grazie a una quaterna giocata su tutte le ruote.

Segue l’Emilia-Romagna: a Copparo, in provincia di Ferrara, centrati sei ambi, quattro terni e una quaterna da 25.950 euro sulla ruota di Firenze.

Per il Lazio, la fortuna fa tappa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, con tre ambi e un terno da 22.750 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale a 435 milioni di euro dall’inizio del 2026.

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