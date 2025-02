Lotto: per la Lombardia vincite per oltre 35mila euro

L’estrazione del Lotto del 20 febbraio premia la Lombardia, con vincite significative in diverse città. A Treviolo, in provincia di Bergamo, una giocata Oro regala 13.436 euro, mentre a Malegno,

L’estrazione del Lotto del 20 febbraio premia la Lombardia, con vincite significative in diverse città. A Treviolo, in provincia di Bergamo, una giocata Oro regala 13.436 euro, mentre a Malegno, in provincia di Brescia, un ambo porta a casa 12.500 euro. Anche Pavia festeggia, con tre ambi e un terno che fruttano 9.625 euro.

La vincita più alta della giornata si registra a Torino, dove un fortunato giocatore si aggiudica 19.144 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Cagliari. Da segnalare anche i 15.000 euro vinti a Recanati, in provincia di Macerata, grazie a un ambo.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 8,6 milioni di euro, portando la somma complessiva delle vincite da inizio 2025 a 199,7 milioni di euro.

PressGiochi