Lotto: nell’ultima estrazione premiato il Veneto con vincite per oltre 76mila euro

Il Veneto premiato con la vincita piu’ alta nell’ultima estrazione del Lotto di martedì, 29 novembre. Infatti un fortunato giocatore di Casaleone (VR) ha centrato una quaterna da 62.500 euro con i numeri 1- 5- 35- 62, puntati sulla ruota di Venezia. Un’altra vincita per il Veneto si registra a Rubano, in provincia di Padova, dove è stato centrato un terno da 14.000 euro.

Festeggia anche Acerra, in provincia di Napoli, premiata con una doppia vincita, la piu’ alta da 27.000 euro, l’altra da 13.500 euro, Mistretta in provincia di Messina, centra un terno che vale 26.000 euro, per la Lombardia due vincite, Milano premiata con un ambo da 25.000 euro mentre Orio sul Serio (BG) festeggia un terno e vari ambi per il valore di 14.000 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 149 estrazioni, il 24 di Genova e il 15 sulla ruota di Nazionale.

Complessivamente ieri sono state assegnate in Italia 133mila giocate vincenti, per un totale di 5,1 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 970 mln.

PressGiochi