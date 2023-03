Lotto: nell’ultima estrazione fortunata la Campania con vincite per 43mila euro

Il concorso del Lotto del 9 marzo, premia la Campania con una serie di vincite per un totale di 43mila euro. La piu’ importante premia Pontecagnano Faiano, in provincia di

Il concorso del Lotto del 9 marzo, premia la Campania con una serie di vincite per un totale di 43mila euro. La piu’ importante premia Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno con 16.650 euro per effetto di un terno e vari ambi giocati sulla ruota Nazionale, segue Nola, in provincia di Napoli, dove sono stati vinti 14.250 euro, mentre a Caserta arriva una quaterna da 12.000 euro.

Sul podio delle vincite piu’ alte anche Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, con un terno da 13.500 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 23 di Roma, assente da 138 estrazioni, il 45 sulla ruota di Palermo e il 13 su quella di Napoli.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 168mila giocate vincenti, per un totale di 6,6 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 223 mln.

PressGiochi