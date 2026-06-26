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Lotto: nel Lazio realizzate vincite per 69mila euro

La fortuna fa tappa nel Lazio con l’ultima estrazione del Lotto di giovedì 25 giugno, che ha regalato vincite complessive per 69.016 euro. A centrare il premio più alto di

26 Giugno 2026

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La fortuna fa tappa nel Lazio con l’ultima estrazione del Lotto di giovedì 25 giugno, che ha regalato vincite complessive per 69.016 euro. A centrare il premio più alto di giornata è Sezze, in provincia di Latina, dove tre ambi e un terno valgono 48.750 euro. A questi si aggiungono due vincite a Roma: una da 10.516 euro grazie a un ambo e un’altra da 9.750 euro con tre ambi e un terno.

Anche la Campania festeggia un tris di vincite, per un totale di 32.511 euro. Il premio più alto, pari a 13.261 euro, è stato centrato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, grazie a tre ambi e un terno. Seguono 9.750 euro vinti ad Avellino con la stessa combinazione e 9.500 euro conquistati a Napoli, ancora grazie a tre ambi e un terno.

Doppietta di vincite anche in Puglia, che totalizza 32.000 euro. A Taranto un terno secco regala 22.500 euro, mentre a Poggiardo, in provincia di Lecce, tre ambi e un terno fruttano 9.500 euro.

Sorride anche la Liguria, dove a Bordighera, in provincia di Imperia, sono stati vinti 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente 3,7 milioni di euro in premi, portando a 615 milioni di euro il totale delle vincite erogate dall’inizio del 2026.

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