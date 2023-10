Lotto: nel Lazio premi per oltre 138mila euro. Festa anche per la Campania con una vincita da 125mila euro

Il Lotto di sabato 14 ottobre, premia il Lazio con tantissime vincite per Roma dove si registra una doppietta da 45mila euro ciascuno realizzata con tre ambi ed un terno

Il Lotto di sabato 14 ottobre, premia il Lazio con tantissime vincite per Roma dove si registra una doppietta da 45mila euro ciascuno realizzata con tre ambi ed un terno con i numeri 2- 5- 17 combinati sulla ruota romana. A queste si aggiungono i 18.000 euro vinti con un terno secco con i numeri 5- 17- 66, stessi numeri che fanno intascare, sempre ad un fortunato giocatore della capitale, 16.500 euro, ma questa volta con tre ambi ed un terno. A completare il quadro delle vincite per il Lazio, da segnalare anche quella su Civitavecchia, in provincia di Roma, che grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, festeggia i 14.400 euro.

Il primo posto sul podio delle vincite piu’ alte è comunque per Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, qui arrivano ben 125.250 euro, grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna giocata sulla ruota partenopea.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 127 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 62 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 7,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 926 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi