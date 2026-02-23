Lotto, maxi vincita da 450mila euro per Genova

Maxi vincita nel concorso del Lotto di sabato 21 febbraio in Liguria. A Genova si festeggiano 450.000 euro realizzati con un terno sulla ruota di Cagliari. Alla città si aggiunge anche un premio centrato venerdì 20 febbraio: tre ambi e un terno per un totale di 12.500 euro sulla ruota di Torino.

Sabato fortunato anche per il Lazio, con tre vincite per un totale di 95.175 euro. A Roma sono stati vinti 42.675 euro grazie a dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina. A Capena, in provincia di Roma, sono state invece realizzate due vincite da 26.250 euro ciascuna, entrambe con tre ambi e un terno.

Tra le vincite di sabato spiccano i 47.500 euro centrati a Imola, in provincia di Bologna, con tre ambi e un terno. Stessa cifra anche a Modica, in provincia di Ragusa, ancora con tre ambi e un terno.

Per la Sicilia si segnalano inoltre due premi centrati venerdì: a Menfi, in provincia di Agrigento, vinti 21.033 euro con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro; a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, 10.869 euro grazie al Simbolotto.

Fortunata anche la Campania: nel concorso di venerdì a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, sono stati vinti 50.000 euro con un ambo. A Melito di Napoli le vincite sono state due: una da 18.000 euro con un terno e un’altra, centrata sabato, da 26.728 euro con un terno, tre terni Oro, una quaterna Oro e sei numeri Oro.

Da segnalare anche i 50.000 euro vinti a Grugliasco, in provincia di Torino, grazie a tre ambi e un terno giocato sulla ruota locale.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2026 a 225,4 milioni di euro.

PressGiochi