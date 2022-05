Lotto: Martina Franca (TA) festeggia un terno da 45mila euro

La ruota di NAPOLI protagonista nell’ultimo concorso del Lotto del 21 maggio 2022. La vincita piu’ alta è stata fatta a Martina Franca, in provincia di Taranto, per il valore

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 15 di Cagliari, il 58 e il 45 entrambi sulla ruota di Torino.

Complessivamente sabato, sono state realizzate 270mila giocate vincenti, per un totale di 24 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 417 mln.

L’estrazione del 10&Lotto vede premiato Castel San Giovanni (PC) con un ‘6’ da 25mila euro. Seguono tre vincite da 20mila euro realizzate a Gallarate (VA), a Giugliano in Campania (NA) e a Monza.

Nel concorso di sabato, il 10&Lotto ha regalato vincite per 21,6 mln di euro, cifra che sale a 1.462 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi