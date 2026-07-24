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Lotto, Marche protagoniste: a Fano (PU) centrati 47.500 euro

Marche protagoniste con il Lotto. Nel concorso di giovedì 23 luglio, la vincita più alta della giornata è stata centrata a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove tre

24 Luglio 2026

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Marche protagoniste con il Lotto. Nel concorso di giovedì 23 luglio, la vincita più alta della giornata è stata centrata a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove tre ambi e un terno sulla ruota di Firenze hanno regalato un premio di 47.500 euro.

Festeggia la Campania, che mette a segno due vincite per un totale di 36.250 euro. A Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, tre ambi e un terno valgono 23.750 euro, mentre a Napoli un ambo secco regala 12.500 euro.

Doppietta anche per la Lombardia, che complessivamente porta a casa 32.772 euro. Ad Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo, una Cinquina del Simbolotto frutta 21.739 euro, mentre a Somma Lombardo, in provincia di Varese, un ambo, due ambi Oro e un terno Oro valgono 11.033 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,9 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a 696,2 milioni di euro.

 

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