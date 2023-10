Lotto, l’ultimo concorso premia Loro Ciuffenna (AR) con oltre 26mila euro

Il concorso del Lotto del 19 ottobre, premia il Piemonte con vincite complessive per oltre 45mila euro. La piu’ alta si registra a Torino con un terno secco che fa intascare ad un fortunato giocatore 22.500 euro, segue Muzzano, in provincia di Biella, con 12.975 euro vinti grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna sulla ruota torinese, a questi si aggiungono i 9.750 euro di Sallugia, in provicia di Vercelli, vincita realizzata grazie a tre ambi ed un terno con i numeri 2- 4- 16 sulla ruota di Torino.

Si segnala una doppia vincita per la Campania, infatti ad Airola, in provincia di Benevento, si sorride per i 9.750 euro vinti, stessa cifra che premia Eboli, in provincia di Salerno.

Doppietta anche in Emilia Romagna con 9.750 euro ciascuno vinti a Reggio Emilia e a Rio Saliceto (RE).

Il primo posto del podio spetta però a Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo con 26.375 euro vinti grazie alla combinazione dei numeri su tutte le ruote, mentre Avezzano viene premiato con 10.869 euro grazie al Simbolotto, l’opzione di gioco che premia in base ad una combinazione di simboli estratti in corrispondenza con le estrazioni del Lotto.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 129 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 62 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 7,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 926 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi