Lotto: le Marche premiate con una cinquina da oltre 30mila euro

Le Marche premiate nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì, 16 febbraio, con la vincita piu’ alta da 30.542 euro che fa festeggiare un fortunato giocatore di Rapagnano, in provincia di Fermo. La cinquina vincente è stata realizzata con i numeri 2- 43- 45- 50- 64- 68- 90 giocata su tutte le ruote.

Sul podio delle vincite piu’ alte segue anche Andezeno, in provincia di Torino, con 18.250 per effetto di un terno e vari ambi sulla ruota di Venezia, da segnalare anche la doppia vincita per Melegnano, in provincia di Milano, entrambe realizzate con un terno da 13.500 euro con i numeri 5- 54- 55.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 23 di Roma, assente da 129 estrazioni, il 46 sulla ruota di Milano e l’87 su quella di Bari.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 141mila giocate vincenti, per un totale di 5,4 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 163 mln.

PressGiochi