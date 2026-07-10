Lotto: Lazio in festa con due vincite per oltre 100mila euro

Festeggia il Lazio grazie al concorso del Lotto di giovedì 9 luglio, con due vincite complessive da 100.104 euro. Particolarmente fortunata la provincia di Frosinone: a Veroli un giocatore porta a casa 52.583 euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro. A Sora, invece, la vincita è di 47.521 euro, centrata con tre ambi e un terno.

La vincita più alta della giornata, però, arriva in Piemonte, dove a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, una Cinquina Simbolotto regala 54.347 euro.

Sorride anche l’Emilia-Romagna, che mette a segno un tris di vincite per un totale di 41.750 euro. A Forlì, in provincia di Forlì-Cesena, tre ambi e un terno valgono 14.250 euro. A Castel San Giovanni, nel Piacentino, altri 14.000 euro vengono conquistati grazie alla stessa combinazione di gioco, mentre a Bomporto, in provincia di Modena, un terno frutta 13.500 euro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro di premi in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a 655 milioni di euro.

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