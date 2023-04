Lotto: l’Abruzzo premiata con vincite per 139mila euro

E’ Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, a festeggiare la vincita di ben 113.750 euro, grazie ai numeri 3- 8- 12 giocati sulla ruota di Genova. Nell’ultima estrazione del

E’ Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, a festeggiare la vincita di ben 113.750 euro, grazie ai numeri 3- 8- 12 giocati sulla ruota di Genova. Nell’ultima estrazione del Lotto di sabato, 8 aprile, si aggiunge un ‘altra vincita per l ‘Abruzzo, a Fraine sono stati vinti 25.250 euro con un terno e tre ambi giocati sulla ruota di Palermo. Sul podio delle vincite piu’ importanti anche Camisano, di provincia di Cremona, premiata con una quaterna, quattro terni e vari ambi da 30.900 euro, mentre Davoli, in provincia di Catanzaro, festeggia i 16.304 euro grazie al Simbolotto.

Esulta anche la Campania a cui sono destinati vari premi, due per Napoli, uno da 13.500 euro, grazie ad un terno secco, l’altro da 9.750 euro , mentre Casoria, sempre nel napoletano, viene premiata con 9.750 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 23 di Roma, assente da 151 estrazioni, il 17 sulla ruota di Cagliari e il 38 su quella di Venezia.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 184mila giocate vincenti, per un totale di oltre 7,1 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 302 mln.

PressGiochi