Lotto: la vincita piu’ alta dell’estrazione è per Palermo con oltre 126mila euro

E’ di 126.750 euro la vincita piu’ alta dell’ultima estrazione del Lotto di martedì, 18 luglio, e premia Palermo. I numeri fortunati sono 11- 47- 75-77 giocati sulla ruota di Torino.

Sempre in Sicilia si registra un’ altra vincita, a Trabia, in provincia di Palermo, arrivano 12.500 euro grazie ad un ambo con i numeri 30-76 giocati sulla ruota di Venezia. Crotone incassa invece un premio da 49.500 euro, grazie a tre ambi ed un terno sulla ruota di Milano.

Diverse vincite per la Lombardia, a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, si festeggia un terno e tre ambi da 14.750 euro, a Brescia vinti 10.869 euro, per Settimo Milanese il premio ammonta a 10.575 euro, infine Novate Milanese con 9.750 euro.

Tra i numeri ritardatari troviamo il 76 sulla ruota di Milano, assente da 113 estrazioni, il 25 su quella di Genova e il 77 sulla ruota di Palermo.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 216mila giocate vincenti, per un totale di 10,3 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 630 mln.

PressGiochi