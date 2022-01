Lotto: la ruota di Bari premia Trento con ben 224mila euro

L’ultimo concorso del Lotto del 13 gennaio, premia Ala, in provincia di Trento, dove sono state centrate tre cinquine da 74.660 euro ciascuna per un totale di quasi 224mila euro,

L’ultimo concorso del Lotto del 13 gennaio, premia Ala, in provincia di Trento, dove sono state centrate tre cinquine da 74.660 euro ciascuna per un totale di quasi 224mila euro, mettendo in gioco dieci numeri sulla ruota di Bari.

Ieri sono state realizzate 183mila giocate vincenti, per un totale di 6,2 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 45,6 mln.

Anche il 10&Lotto premia con ben tre vincite altissime del valore di 100mila euro ciascuno che vanno a Laureana di Borrello (RC), a Gugliate Fabiasco (VA) e a Cusano Milanino (MI).

Tra i numeri ritardatari troviamo l’ 8 sulla ruota di Napoli con 114 assenze, il 71 di Cagliari e il 67 di Firenze.

Nell’ ultimo concorso, il 10&Lotto ha regalato vincite per oltre 22 mln di euro, cifra che sale a 134 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi