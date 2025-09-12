Lotto: la provincia di Sassari festeggia un colpo da oltre 129mila euro

Premiata la Sardegna nell’ultima estrazione del Lotto dell’11 settembre. A Usini, in provincia di Sassari, è stata realizzata una vincita da 129.500 euro, grazie a sei ambi, quattro terni e

Premiata la Sardegna nell’ultima estrazione del Lotto dell’11 settembre. A Usini, in provincia di Sassari, è stata realizzata una vincita da 129.500 euro, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna giocati sulla ruota di Firenze.

Vincite anche nel Lazio, tutte concentrate nella provincia di Roma. La più alta è stata registrata a Fiumicino, dove un terno secco ha fruttato 27.000 euro.

Ad Affile, invece, sono stati vinti 14.000 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Morlupo la vincita è stata di 9.750 euro, sempre con tre ambi e un terno.

Doppietta per la Lombardia, con un totale di circa 30.000 euro distribuiti in due città: a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, sono stati vinti 19.500 euro grazie a tre ambi e un terno; a Varese, invece, un ambo ha regalato una vincita di 10.516 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 5,6 milioni di euro, portando il montepremi complessivo del 2025 a 903 milioni di euro.

PressGiochi