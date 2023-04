Lotto, la Lombardia protagonista con vincite per oltre 49mila euro

L’ultimo concorso del Lotto del 22 aprile registra tre vincite centrate in Lombardia, la piu’ importante a Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, che grazie al Simbolotto festeggia 21.739 euro,

L’ultimo concorso del Lotto del 22 aprile registra tre vincite centrate in Lombardia, la piu’ importante a Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, che grazie al Simbolotto festeggia 21.739 euro, l’altra a Lecco dove, con un terno e tre ambi, sono stati vinti 14.000 euro, a questi si aggiungono i 13.500 euro che premiano Busto Arsizio, in provincia di Varese, per effetto di un terno e vari ambi con i numeri 5- 7- 18 giocati sulla ruota milanese.

La vincita piu alta del concorso premia il Veneto, infatti a Feltre, in provincia di Belluno, si sorride per la quaterna realizzata con i numeri 1- 5- 7- 18 dal valore di 31.250 euro, da segnalare anche la vincita su Ozieri, in provincia di Sassari che si aggiudica un premio da 14.250 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 17 sulla ruota di Cagliari, il 38 su quella di Venezia e il 69 sulla ruota di Roma.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 182mila giocate vincenti, per un totale di 7,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 357 mln.

