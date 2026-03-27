Lotto: la Lombardia festeggia vincite per oltre 82mila euro

La Lombardia protagonista nel concorso del Lotto del 26 marzo: a Brescia si registra la vincita più alta di giornata, pari a 50.596 euro, ottenuta grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, a cui si aggiunge il Lottopiù. Proseguono le vincite nella regione con i 22.500 euro messi a segno a Monza, grazie a un terno secco, mentre a Rho, in provincia di Milano, sono stati centrati 9.750 euro con tre ambi e un terno.

Esulta anche il Veneto, con vincite complessive per 50.112 euro: a Verona sono stati vinti 16.612 euro, mentre a Cartura, in provincia di Padova, il premio ammonta a 14mila euro. Si aggiungono due vincite da 9.750 euro ciascuna a Cavaion Veronese, in provincia di Verona, e a Maserà di Padova, in provincia di Padova, tutte realizzate con tre ambi e un terno.

Da segnalare anche la doppia vincita nel Lazio, in particolare in provincia di Frosinone: 11.875 euro a Esperia e 9.750 euro ad Alatri, entrambe ottenute con tre ambi e un terno.

Complessivamente, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio 2026 a oltre 337 milioni di euro.

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