Newsletter

27 Marzo 2026 - 15:54

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lotto: la Lombardia festeggia vincite per oltre 82mila euro

La Lombardia protagonista nel concorso del Lotto del 26 marzo: a Brescia si registra la vincita più alta di giornata, pari a 50.596 euro, ottenuta grazie a sei ambi, quattro

27 Marzo 2026

Share the post "Lotto: la Lombardia festeggia vincite per oltre 82mila euro"

Stampa pagina

La Lombardia protagonista nel concorso del Lotto del 26 marzo: a Brescia si registra la vincita più alta di giornata, pari a 50.596 euro, ottenuta grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, a cui si aggiunge il Lottopiù. Proseguono le vincite nella regione con i 22.500 euro messi a segno a Monza, grazie a un terno secco, mentre a Rho, in provincia di Milano, sono stati centrati 9.750 euro con tre ambi e un terno.

Esulta anche il Veneto, con vincite complessive per 50.112 euro: a Verona sono stati vinti 16.612 euro, mentre a Cartura, in provincia di Padova, il premio ammonta a 14mila euro. Si aggiungono due vincite da 9.750 euro ciascuna a Cavaion Veronese, in provincia di Verona, e a Maserà di Padova, in provincia di Padova, tutte realizzate con tre ambi e un terno.

Da segnalare anche la doppia vincita nel Lazio, in particolare in provincia di Frosinone: 11.875 euro a Esperia e 9.750 euro ad Alatri, entrambe ottenute con tre ambi e un terno.

Complessivamente, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio 2026 a oltre 337 milioni di euro.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Norvegia, piano quadriennale contro il gioco problematico: focus su giovani e prevenzione

FanDuel Sportsbook presenta una nuova esperienza MLB, rafforzando la sua posizione come “Casa del Fuoricampo”

La Bosnia Erzegovina è l’ultima tappa verso il Mondiale dell’Italia. Azzurri favoriti a 1,60 su Sisal.it

Betsson amplia l’offerta gaming in Italia: il Bingo debutta sulla piattaforma

Francesco Crudo: “Nel settore del gioco la compliance è un investimento. Il vero costo sono le sanzioni” – Video

Lotto: la Lombardia festeggia vincite per oltre 82mila euro

10&Lotto, Abruzzo protagonista: 50mila euro a Città Sant’Angelo

Gioco responsabile, Benzi (Fondazione FAIR): “Non sono più sufficienti le logiche di compliance, è necessario andare oltre”

Da Re (Fastbet): “Qualità e innovazione nelle scommesse, la strategia per crescere nel gioco a distanza”

SuperEnalotto, realizzata a Roma e a Seriate (BG) vincita da 64.274,38€ complessivi ciascuno

SBC Summit Malta 2026 affronta le grandi sfide del marketing moderno

Paesi Bassi, KSA: “Escluse scommesse su eventi non legati ad una competizione sportiva”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×