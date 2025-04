Lotto: Cavallino (LE) premiato con un terno da oltre 22mila euro

Il concorso del Lotto del 17 aprile premia Cavallino, in provincia di Lecce, con 22.500 euro frutto di un terno secco giocato sulla ruota di Palermo. Stessa cifra vinta a Trieste, ancora grazie ad un terno, ma stavolta a premiare è la ruota di Firenze.

Festeggia la Lombardia con alcune vincite, la piu’ alta si registra a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, con tre ambi ed un terno da 14.250 euro, a Montichiari, in provincia di Brescia, centrati due terni da 11.250 euro l’uno, per Milano invece la vincita ammonta a 10.375 euro per effetto di un ambo. Conclude il quadro delle vincite per la regione Olgiate Comasco, in provincia di Como, con un terno Oro da 10.000 euro.

Tra i numeri ritardatari il 58 sulla ruota di Napoli, assente da 139 estrazioni, il 73 sulla ruota di Napoli e il 27 su quella di Palermo.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 408,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.

PressGiochi