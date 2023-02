Lotto. La dea bendata bacia Calolziocorte con una quaterna da 130mila euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di ieri, giovedì 9 febbraio, è arrivata a Calolziocorte (Lc) per il valore di 130.250 euro. Una quaterna con i numeri 4-25-40-66

La vincita più alta del concorso del Lotto di ieri, giovedì 9 febbraio, è arrivata a Calolziocorte (Lc) per il valore di 130.250 euro. Una quaterna con i numeri 4-25-40-66 sulla ruota di Palermo.

Altre belle vincite ieri sono arrivate a Muggiò (MB) e Librizzi (Me) rispettivamente per 45mila euro e 23.750 euro.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 156mila giocate vincenti, per un totale di 6,7 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 144 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 23 sulla ruota di Roma assente da 126 estrazioni, il 46 su Milano e l’87 su Bari.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Cagliari per 100mila euro. Una giocata di soli 3 euro che ha permesso di centrare un 9 doppio oro in modalità frequente.

Nel concorso di giovedì, il 10&Lotto ha regalato vincite per 23 mln di euro, cifra che sale a 445 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi