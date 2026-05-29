Lotto: la Campania realizza vincite per quasi 30mila euro

Il concorso del Lotto del 28 maggio sorride soprattutto alla Campania, che totalizza vincite per 29.516 euro grazie a tre premi centrati in provincia di Napoli. A Pozzuoli sono stati

Il concorso del Lotto del 28 maggio sorride soprattutto alla Campania, che totalizza vincite per 29.516 euro grazie a tre premi centrati in provincia di Napoli. A Pozzuoli sono stati vinti 10.516 euro con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro; a Napoli città arrivano invece 10.000 euro grazie a un terno Oro, mentre a Giugliano in Campania un terno secco regala altri 9.000 euro.

Festeggia anche l’Emilia-Romagna, dove le vincite complessive raggiungono quota 24.000 euro. A Ravenna sono stati centrati 14.250 euro con tre ambi e un terno, mentre a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, un giocatore porta a casa 9.750 euro grazie alla stessa combinazione.

Il premio più alto di giornata viene realizzato nel Lazio: a Formia, in provincia di Latina, tre ambi e un terno regalano 14.250 euro al fortunato giocatore.

Da segnalare inoltre vincite nelle Marche, per un totale di 19.750 euro: 10.000 euro a Senigallia, in provincia di Ancona, grazie a un terno Oro, e 9.750 euro ad Amandola, in provincia di Fermo, con tre ambi e un terno.

Completano il quadro il Veneto, con 13.050 euro vinti a Jesolo, in provincia di Venezia, e la Sardegna, dove a Selargius, in provincia di Cagliari, sono stati centrati 10.000 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2026 a oltre 541,5 milioni di euro.

PressGiochi