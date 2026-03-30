Lotto: la Campania realizza vincite per 300mila euro

Dopo l’estrazione del Lotto di sabato 28 marzo, grande protagonista è la Campania, con vincite complessive pari a 300.000 euro. A Mugnano di Napoli, in provincia di Napoli, è stato

Dopo l’estrazione del Lotto di sabato 28 marzo, grande protagonista è la Campania, con vincite complessive pari a 300.000 euro. A Mugnano di Napoli, in provincia di Napoli, è stato centrato un colpo da 180.000 euro grazie a una quaterna sulla ruota di Bari, i numeri fortunati 1–4–11–53. Festa anche a Scafati, in provincia di Salerno, dove sono stati vinti 120.000 euro con una quaterna sulla ruota Nazionale.

Ottimi risultati anche per il Piemonte, che totalizza 88.500 euro: a Leinì, in provincia di Torino, si festeggiano 65.000 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. A questi si aggiunge la vincita del concorso di venerdì 27 marzo a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti, pari a 23.500 euro con tre ambi e un terno.

In evidenza anche la Toscana, con vincite complessive per 54.750 euro: a Livorno sono stati centrati due premi da 22.500 e 9.750 euro, mentre a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, si registrano altri 22.500 euro grazie a un terno secco.

Tris di vincite per la Lombardia, che raggiunge un totale di 48.500 euro: 22.500 euro a Leno, in provincia di Brescia, con un terno, 16.000 euro a Lecco con tre ambi e un terno, e 10.000 euro a Tirano, in provincia di Sondrio.

Doppietta per il Veneto, con vincite complessive pari a 42.950 euro: 26.700 euro a Nogara, in provincia di Verona, e 16.250 euro ad Abano Terme, in provincia di Padova.

Risultati positivi anche per l’Emilia-Romagna, che totalizza 33.508 euro: a Carpi, in provincia di Modena, vinti 18.250 euro con tre ambi e un terno, mentre a Coriano, in provincia di Rimini, si festeggiano 15.258 euro grazie a un terno e due ambi “Oro”.

A segno anche la Sardegna, con vincite complessive superiori a 32.000 euro: oltre 22.000 euro a Monastir (provincia del Sud Sardegna) con un terno e due ambi “Oro”, a cui si aggiungono oltre 9.000 euro vinti a Carbonia.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,5 milioni di euro, portando il totale da inizio 2026 a 351,5 milioni di euro.

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