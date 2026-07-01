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Lotto: la Campania protagonista con vincite per oltre 105mila euro

Il concorso del Lotto del 30 giugno premia la Campania con vincite complessive pari a 105.891 euro. La vincita più alta è stata centrata a Capaccio Paestum, in provincia di

01 Luglio 2026

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Il concorso del Lotto del 30 giugno premia la Campania con vincite complessive pari a 105.891 euro. La vincita più alta è stata centrata a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove una Cinquina Simbolotto ha regalato 92.391 euro. A Caserta, invece, un terno secco ha fruttato un premio da 13.500 euro.

Festeggia anche il Lazio. A Roma sono stati vinti 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno. A questi si aggiungono due vincite da 13.500 euro ciascuna, realizzate a Fonte Nuova e Mentana, entrambe in provincia di Roma, grazie a un terno secco.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate da inizio anno a 629 milioni di euro.

 

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