Lotto: in Veneto vincite per quasi 29mila euro

L’ultimo concorso del Lotto di lunedì 5 maggio, premia il Veneto con S. Angelo Pieve di Sacco, in provincia di Padova, che incassa 13.050 euro grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna. A Bussolengo, in provincia di Verona, 9.375 euro sono stati vinti con tre ambi ed un terno, mentre ad Affi, ancora in provincia di Verona, si registra una vincita da 6.500 euro con un ambo secco.

Premi anche per la Lombardia, a Induino Olona, in provincia di Varese, sono stati vinti 9.500 euro, a Milano invece arrivano 9.250 euro, entrambe le vincite sono frutto di tre ambi ed un terno.

Spicca la vincita realizzata a Santa Marinella, in provincia di Roma, 10.516 euro con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,6 milioni di euro, per un totale di 475 milioni di euro da inizio 2025.

PressGiochi