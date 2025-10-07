Newsletter

07 Ottobre 2025 - 21:27

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lotto: in Veneto vincite complessive per 120mila euro

Il Veneto festeggia importanti vincite nei concorsi del Lotto del 3 e 4 ottobre. In particolare, nel concorso di sabato 4 ottobre, a Longarone, in provincia di Belluno, sono stati

07 Ottobre 2025

Share the post "Lotto: in Veneto vincite complessive per 120mila euro"

Stampa pagina

Il Veneto festeggia importanti vincite nei concorsi del Lotto del 3 e 4 ottobre. In particolare, nel concorso di sabato 4 ottobre, a Longarone, in provincia di Belluno, sono stati vinti 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno. A Preganziol, in provincia di Treviso, sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fruttato un premio da 23.850 euro, mentre a Jesolo, in provincia di Venezia, una giocata con tre ambi e un terno ha regalato 23.750 euro.

Nel concorso di venerdì 3 ottobre, si segnala una doppia vincita in provincia di Venezia. A Jesolo sono stati vinti 13.800 euro grazie a quattro terni e una quaterna, mentre a Chioggia sono stati centrati tre ambi e un terno per un premio complessivo di 12.000 euro.

La vincita più alta del concorso si registra in Basilicata, a Venosa, in provincia di Potenza, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 50.596 euro, grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e una giocata Lottopiù.

La Campania si distingue con due premi da 25.000 euro ciascuno, ottenuti entrambi con tre ambi e un terno: uno a Castel Volturno, in provincia di Caserta, e l’altro a Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Tra le altre vincite rilevanti si segnalano i 27.150 euro centrati a Monticello d’Alba, in provincia di Cuneo, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, e i 25.475 euro vinti a Frosinone.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,17 milioni di euro in tutta Italia. Da inizio anno, il totale dei premi distribuiti ha superato i 997,1 milioni di euro.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Serie A. Baroni, Gilardino e Pioli, futuro in panchina a rischio

Cavaria con Premezzo (VA): chiusa una sala giochi per 20 giorni per gravi turbative dell’ordine pubblico

Recap di ‘Huddle Up’: alla scoperta del playbook da $50 miliardi di FanDuel

Malta, MGA introduce uno strumento di autovalutazione per aiutare le persone a monitorare le proprie abitudini di gioco

Preganziol (TV): sospesa licenza di una sala giochi per 5 giorni

FIFA, sotto esame in Svizzera i token “Right-to-Buy” per i Mondiali 2026: la Gespa valuta possibili profili di gioco d’azzardo

Calcio: Assoutenti denuncia violazione palese del Decreto Dignità durante la partita Juventus–Milan e chiede l’intervento immediato dell’Agcom

UK, Gambling Commission: nuove regole per i limiti di deposito nel gioco online a tutela dei consumatori

10&Lotto: a Roma vincite per oltre 157mila euro

Lotto: in Veneto vincite complessive per 120mila euro

I players del gaming mondiale presentano le loro innovazioni al G2E Las Vegas 2025

Sentenza CdS Bingo. Giacobbe: “Ora ADM deve rideterminare i canoni sulla base del fatturato ma anche delle perdite subite dagli operatori”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy