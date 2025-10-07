Lotto: in Veneto vincite complessive per 120mila euro

Il Veneto festeggia importanti vincite nei concorsi del Lotto del 3 e 4 ottobre. In particolare, nel concorso di sabato 4 ottobre, a Longarone, in provincia di Belluno, sono stati

Il Veneto festeggia importanti vincite nei concorsi del Lotto del 3 e 4 ottobre. In particolare, nel concorso di sabato 4 ottobre, a Longarone, in provincia di Belluno, sono stati vinti 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno. A Preganziol, in provincia di Treviso, sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fruttato un premio da 23.850 euro, mentre a Jesolo, in provincia di Venezia, una giocata con tre ambi e un terno ha regalato 23.750 euro.

Nel concorso di venerdì 3 ottobre, si segnala una doppia vincita in provincia di Venezia. A Jesolo sono stati vinti 13.800 euro grazie a quattro terni e una quaterna, mentre a Chioggia sono stati centrati tre ambi e un terno per un premio complessivo di 12.000 euro.

La vincita più alta del concorso si registra in Basilicata, a Venosa, in provincia di Potenza, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 50.596 euro, grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e una giocata Lottopiù.

La Campania si distingue con due premi da 25.000 euro ciascuno, ottenuti entrambi con tre ambi e un terno: uno a Castel Volturno, in provincia di Caserta, e l’altro a Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Tra le altre vincite rilevanti si segnalano i 27.150 euro centrati a Monticello d’Alba, in provincia di Cuneo, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, e i 25.475 euro vinti a Frosinone.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,17 milioni di euro in tutta Italia. Da inizio anno, il totale dei premi distribuiti ha superato i 997,1 milioni di euro.

PressGiochi