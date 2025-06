Lotto: in Sicilia vincite per quasi 35mila euro

Il concorso del Lotto del 5 giugno ha regalato due vincite di rilievo per la Sicilia. La più importante è stata registrata a Roccalumera, in provincia di Messina, dove un

Il concorso del Lotto del 5 giugno ha regalato due vincite di rilievo per la Sicilia. La più importante è stata registrata a Roccalumera, in provincia di Messina, dove un fortunato giocatore ha vinto 25.000 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota locale. A questa si aggiunge un’altra vincita da 9.500 euro a Palermo, ottenuta sempre con tre ambi e un terno, questa volta sulla ruota Nazionale.

A Pianoro, in provincia di Bologna, vinti invece 21.660 euro, grazie al Lottopiu’, seguita da Palmi, in provincia di Reggio Calabria, che incassa una vincita da 14.250 euro con tre ambi ed un terno.

Da segnalare anche le due vincite gemelle di Bibbona, in provincia di Livorno, entrambe da 9.900 euro ciascuna.

Per quanto riguarda i numeri ritardatari, il 27 sulla ruota di Palermo resta in vetta con 133 assenze, seguito dal 26 e dall’83, entrambi sulla ruota di Firenze.

In totale, l’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 5,2 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2025 a 585 milioni di euro.

PressGiochi