Lotto: in Sicilia vincite per oltre 54mila euro

La Sicilia premiata nell’ultima estrazione del Lotto del 25 maggio, con una serie di vincite, la piu’ alta è per Acreale, in provincia di Catania, qui un fortunato giocatore viene premiato con 23.750 euro grazie ad un terno e tre ambi giocati sulla ruota di Milano.

Una quaterna da 15.600 euro invece sono il premio aggiudicato a Messina, i numeri fortunati sono il 13- 33- 45- 50- 56 giocati su tutte le ruote, mentre a Palermo sono stati vinti oltre 15.000 euro.

Estrazione fortunata anche per l’Emilia-Romagna con due vincite, per Felino, in provincia di Parma, arrivano 22.500 euro con un terno secco su tutte le ruote, mentre per Castenaso, in provincia di Bologna, il premio ammonta a 11.250 euro, sempre grazie ad un terno secco.

Tra i numeri ritardatari troviamo il 60 sulla ruota di Genova assente da 107 estrazioni, il 6 sulla ruota di Milano e l’80 su quella di Torino.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 175mila giocate vincenti, per un totale di 6 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 461 mln.

