Lotto: in Puglia vincite per quasi 158mila euro

Puglia protagonista con il Lotto del 5 gennaio. A Barletta, in provincia di Barletta-Andria-Trani, sono state centrate due vincite: un maxi premio da 124.500 euro e un’altro da 12.450 euro, entrambe ottenute grazie a quattro terni e una quaterna.

La regione festeggia anche a Taranto, dove un terno secco ha regalato 11.250 euro, e a Sammichele di Bari, in provincia di Bari, con una vincita da 9.750 euro frutto di tre ambi e un terno.

In evidenza anche la Campania: a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, centrata una vincita da 62.500 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna giocati sulla ruota di Palermo.

Doppietta in Sardegna, dove a Bosa, in provincia di Oristano, sono state realizzate due vincite, una da 10.250 euro e una da 10.000 euro, entrambe con un terno.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,1 milioni di euro in premi, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2025 a oltre 15,6 milioni di euro.

PressGiochi