Lotto: in Puglia vincite per oltre 110mila euro

L’ultimo concorso del Lotto del 18 novembre ha portato fortuna alla Puglia che vede registrate diverse vincite. Il premio piu’ alto si festeggia a Mattinata, in provincia di Foggia, con 62.800 euro realizzate grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna combinata su tutte le ruote, 24.950 euro è il premio da incassare a Bari mentre per Cavallino, in provincia di Lecce, arrivano 22.500 euro.

Fortunata anche Roma con un tris di vincite, due premi da 33.750 euro ciascuno, grazie ad un terno secco, l’altra da 23.750 euro.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 147 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 27 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 6,2 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.042 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi