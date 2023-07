Lotto: in provincia di Teramo vinti oltre 50mila euro

L’Abruzzo festeggia il premio piu’ alto dell’ultima estrazione del Lotto del 27 luglio, infatti a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, sono stati vinti 50.596 euro grazie al Lottopiu.

Si registrano una serie di vincite per il Piemonte, a Fossano, in provincia di Cuneo, un fortunato giocatore viene premiato con 14.100 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna, a Novara il premio da ritirare ammonta a 13.500 euro con un terno secco giocato sulla ruota di Bari. A Villadossola, in provincia di Verbano, tre ambi ed un terno fanno vincere 9.500 euro.

Sul podio delle vincite piu’ importanti anche Vermiglio, in provincia di Trento, con 47.500 euro e Bari con 36.900 euro.

Tra i numeri ritardatari troviamo il 76 sulla ruota di Milano, assente da 118 estrazioni, il 25 su quella di Genova e il 77 sulla ruota di Palermo.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 183mila giocate vincenti, per un totale di 6,2 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 658 mln.

PressGiochi