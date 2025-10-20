Newsletter

20 Ottobre 2025 - 10:35

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lotto: in provincia di Salerno vinti 360mila euro

Nel concorso del Lotto di venerdì 17 ottobre, festeggia la Campania, in particolare Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove si registrano due vincite: una da 225.000 euro e l’altra

20 Ottobre 2025

Share the post "Lotto: in provincia di Salerno vinti 360mila euro"

Stampa pagina

Nel concorso del Lotto di venerdì 17 ottobre, festeggia la Campania, in particolare Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove si registrano due vincite: una da 225.000 euro e l’altra da 135.000 euro, entrambe realizzate con un terno.

Premi anche in Lombardia: a Milano è stata centrata una vincita da 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, con l’opzione Lottopiù. A questa si aggiungono gli 11.000 euro vinti a Breno, in provincia di Brescia, nel concorso di sabato 18 ottobre, grazie a tre ambi e un terno.
Tris di vincite in Puglia: a Modugno, in provincia di Bari, un terno regala 13.500 euro; a Bari un ambo vale 12.500 euro; chiude Brindisi con una vincita da 10.516 euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Anche in Veneto si segnalano tre vincite: a Marostica, in provincia di Vicenza, vinti 14.875 euro con tre ambi e un terno; in provincia di Venezia, a Mira, si festeggiano 11.250 euro con un terno, mentre a Mirano la vincita è di 9.750 euro, grazie a tre ambi e un terno.

Da segnalare anche le vincite nel Lazio: a Roma, un fortunato giocatore porta a casa 13.750 euro grazie a tre ambi e un terno; a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina fruttano 13.520 euro. Un’ulteriore vincita a Roma regala 8.100 euro, ottenuti con quattro terni e una quaterna.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Lotto: in provincia di Salerno vinti 360mila euro

Bando gioco online, il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensione

Manovra 2026: ecco il testo della nuova Legge di Bilancio

Spagna, in Ce un nuovo progetto di legge su gioco responsabile e sistema delle licenze

SuperEnalotto: realizzata a Lurago d’Erba (CO) vincita da 51.661,05€ complessivi

SuperEnalotto: realizzata a Lentate sul Seveso (MB) vincita da oltre 397mila euro

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da 16.057,39€

Operazione nazionale di ADM e Polizia di Stato contro il gioco illegale: oltre 500mila euro di sanzioni e 35 sale scommesse controllate

Online, ad agosto 43,5 mln di italiani in rete

bet365 presenta ‘Sostituto+’ agli appassionati di calcio in Italia

Associazione comuni bresciani: formazione per i comuni nell’ambito del piano GAP 2025-2026 di ATS Brescia

Gioco online. CdS respinge l’istanza cautelare contro il bando di gara

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy