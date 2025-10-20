Lotto: in provincia di Salerno vinti 360mila euro

Nel concorso del Lotto di venerdì 17 ottobre, festeggia la Campania, in particolare Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove si registrano due vincite: una da 225.000 euro e l’altra da 135.000 euro, entrambe realizzate con un terno.

Premi anche in Lombardia: a Milano è stata centrata una vincita da 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, con l’opzione Lottopiù. A questa si aggiungono gli 11.000 euro vinti a Breno, in provincia di Brescia, nel concorso di sabato 18 ottobre, grazie a tre ambi e un terno.

Tris di vincite in Puglia: a Modugno, in provincia di Bari, un terno regala 13.500 euro; a Bari un ambo vale 12.500 euro; chiude Brindisi con una vincita da 10.516 euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Anche in Veneto si segnalano tre vincite: a Marostica, in provincia di Vicenza, vinti 14.875 euro con tre ambi e un terno; in provincia di Venezia, a Mira, si festeggiano 11.250 euro con un terno, mentre a Mirano la vincita è di 9.750 euro, grazie a tre ambi e un terno.

Da segnalare anche le vincite nel Lazio: a Roma, un fortunato giocatore porta a casa 13.750 euro grazie a tre ambi e un terno; a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina fruttano 13.520 euro. Un’ulteriore vincita a Roma regala 8.100 euro, ottenuti con quattro terni e una quaterna.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025.

PressGiochi