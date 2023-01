Lotto: in provincia di Cremona vinti 45mila euro

Il concorso del Lotto del 31 dicembre 2022, premia Casalbuttano ed Uniti, in provincia di Cremona, con un terno secco da 45mila euro. I numeri fortunati sono 9- 62- 78

Il concorso del Lotto del 31 dicembre 2022, premia Casalbuttano ed Uniti, in provincia di Cremona, con un terno secco da 45mila euro. I numeri fortunati sono 9- 62- 78 giocati sulla ruota di Milano. Castelforte, in provincia di Latina, festeggia invece i 27.850 euro grazie ad una quaterna giocata sulla ruota di Bari mentre due vincite da 23.750 euro ciascuno premiano Bari e Menfi.

In questo concorso doppia vincita per la provincia di Frosinone, a Ceprano vinti oltre 23mila euro per effetto di un terno con i numeri 9- 10- 70, a Villa Latina (FR) vinti oltre 21mila euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 163 estrazioni, il 61 sulla ruota di Bari e il 23 sulla ruota di Roma.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 196mila giocate vincenti, per un totale di 8,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 1.065 mln.

PressGiochi