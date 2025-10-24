Lotto: in provincia di Caserta vinti 25mila euro

24 Ottobre 2025 - 15:23
Il concorso del Lotto del 23 ottobre ha premiato Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, con la vincita più alta di giornata, pari a 25.000 euro, ottenuta grazie a tre ambi e un terno. Alla vincita si aggiunge un altro premio da 8.333 euro centrato a Marigliano, in provincia di Napoli, con un ambo.
Doppietta per la Sicilia, dove Saponara, in provincia di Messina, festeggia 25.475 euro vinti con sei ambi, quattro terni e una quaterna, mentre a Giardini Naxos, sempre in provincia di Messina, vanno 9.000 euro grazie a un terno secco.
Fortunata anche l’Emilia-Romagna, con due vincite: Fontevivo, in provincia di Parma, incassa 9.750 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Sestola, in provincia di Modena, spetta un premio da 6.450 euro ottenuto con quattro terni e una quaterna.
Tris di vincite per la Lombardia, che totalizza 21.875 euro complessivi: 9.000 euro vinti a Settala, in provincia di Milano, e due premi nel capoluogo, uno da 6.500 euro e l’altro da 6.375 euro.
Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro, portando il montepremi complessivo del 2025 a oltre un miliardo di euro.
