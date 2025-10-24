Newsletter

24 Ottobre 2025

Lotto: in provincia di Caserta vinti 25mila euro

24 Ottobre 2025

Il concorso del Lotto del 23 ottobre ha premiato Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, con la vincita più alta di giornata, pari a 25.000 euro, ottenuta grazie a tre ambi e un terno. Alla vincita si aggiunge un altro premio da 8.333 euro centrato a Marigliano, in provincia di Napoli, con un ambo.

Doppietta per la Sicilia, dove Saponara, in provincia di Messina,  festeggia 25.475 euro vinti con sei ambi, quattro terni e una quaterna, mentre a Giardini Naxos, sempre in provincia di Messina, vanno 9.000 euro grazie a un terno secco.

Fortunata anche l’Emilia-Romagna, con due vincite: Fontevivo, in provincia di Parma, incassa 9.750 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Sestola, in provincia di Modena, spetta un premio da 6.450 euro ottenuto con quattro terni e una quaterna.

Tris di vincite per la Lombardia, che totalizza 21.875 euro complessivi: 9.000 euro vinti a Settala, in provincia di Milano, e due premi nel capoluogo, uno da 6.500 euro e l’altro da 6.375 euro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro, portando il montepremi complessivo del 2025 a oltre un miliardo di euro.

 

