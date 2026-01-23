Lotto: in provincia di Bologna realizzata una vincita per oltre 47mila euro

L’Emilia-Romagna festeggia grazie all’estrazione del Lotto di giovedì 22 gennaio. La vincita più alta della giornata si registra a Valsamoggia, in provincia di Bologna, dove tre ambi e un terno regalano 47.500 euro.

La fortuna bacia anche la Toscana, con una doppia vincita: la più consistente arriva a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, dove tre ambi e un terno fruttano 19.750 euro. A questi si aggiungono i 10.516 euro vinti a Camaiore, in provincia di Lucca, grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Si segnalano inoltre due premi da 15.250 euro ciascuno in Calabria e Piemonte: le vincite sono state realizzate rispettivamente a Mendicino, in provincia di Cosenza, e a Vigone, in provincia di Torino, entrambe con la combinazione di tre ambi e un terno.

Doppietta per la Campania: a Ercolano, in provincia di Napoli, un fortunato giocatore si aggiudica 10.700 euro grazie a quattro terni e una quaterna; a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, la vincita ammonta a 10.516 euro, ottenuti con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,5 milioni di euro in premi, portando il totale da inizio 2026 a 80,6 milioni di euro.

PressGiochi