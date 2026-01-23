Newsletter

23 Gennaio 2026 - 10:20

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lotto: in provincia di Bologna realizzata una vincita per oltre 47mila euro

L’Emilia-Romagna festeggia grazie all’estrazione del Lotto di giovedì 22 gennaio. La vincita più alta della giornata si registra a Valsamoggia, in provincia di Bologna, dove tre ambi e un terno

23 Gennaio 2026

Share the post "Lotto: in provincia di Bologna realizzata una vincita per oltre 47mila euro"

Stampa pagina

L’Emilia-Romagna festeggia grazie all’estrazione del Lotto di giovedì 22 gennaio. La vincita più alta della giornata si registra a Valsamoggia, in provincia di Bologna, dove tre ambi e un terno regalano 47.500 euro.

La fortuna bacia anche la Toscana, con una doppia vincita: la più consistente arriva a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, dove tre ambi e un terno fruttano 19.750 euro. A questi si aggiungono i 10.516 euro vinti a Camaiore, in provincia di Lucca, grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Si segnalano inoltre due premi da 15.250 euro ciascuno in Calabria e Piemonte: le vincite sono state realizzate rispettivamente a Mendicino, in provincia di Cosenza, e a Vigone, in provincia di Torino, entrambe con la combinazione di tre ambi e un terno.

Doppietta per la Campania: a Ercolano, in provincia di Napoli, un fortunato giocatore si aggiudica 10.700 euro grazie a quattro terni e una quaterna; a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, la vincita ammonta a 10.516 euro, ottenuti con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,5 milioni di euro in premi, portando il totale da inizio 2026 a 80,6 milioni di euro.

 

PressGiochi

Leggi anche

Lotto: in provincia di Bologna realizzata una vincita per oltre 47mila euro

Danimarca, a novembre 2025 il gioco online ha generato 767 mln di DKK

Crescere oltre il retail. Mattia Nicelli (Aircash) e Riccardo Sozzi (Romagna Giochi): online, pagamenti e omnicanalità al centro delle strategie degli operatori – Videointervista

Black list ADM, oscurati 172 siti di gioco illegale e un sito ripristinato

Paesi Bassi, Ksa impone a Hillside un’indicazione vincolante per rafforzare l’obbligo di tutela dei giocatori

UIF, piano strategico 2026 – 2028: gioco d’azzardo tra le minacce abbastanza significative

Legge di Bilancio 2026, ripubblicata in Gazzetta Ufficiale con note aggiuntive

Europa League, 7ª giornata: il Bologna cerca il riscatto col Celtic, Roma-Stoccarda per il salto negli ottavi

Cagliari, sala giochi chiusa illegittimamente: Comune dovrà risarcire oltre 50mila euro

IGT celebra 50 anni con importanti riconoscimenti all’ICE Barcelona 2026

Olanda, la KSA rafforza i controlli sul gioco d’azzardo: piano d’azione più incisivo per il 2026

Lotto, ADM pubblica nuove linee guida per l’ampliamento della rete di raccolta

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy