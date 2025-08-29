Newsletter

29 Agosto 2025 - 21:34

Lotto: in Piemonte vincite per oltre 32mila euro

Il Piemonte festeggia l’ultimo concorso del Lotto del 28 agosto, che ha portato importanti vincite nella regione. A Torino sono stati vinti 22.500 euro grazie a un ambo centrato sulla

29 Agosto 2025

Il Piemonte festeggia l’ultimo concorso del Lotto del 28 agosto, che ha portato importanti vincite nella regione. A Torino sono stati vinti 22.500 euro grazie a un ambo centrato sulla ruota locale, mentre a Brusasco, in provincia di Torino, sono stati assegnati 9.750 euro grazie a tre ambi e un terno.

Spiccano anche altre due vincite da 22.500 euro, registrate a Napoli e a Marmirolo, in provincia di Mantova. A Messina, invece, si segnalano due premi: uno da 10.516 euro, ottenuto con l’opzione Oro, e l’ altro da 9.750 euro, ancora una volta grazie a tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 4,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo del 2025 a 853,2 milioni di euro.

 

