Lotto: in Piemonte vincite per 65.700 euro

Il concorso del Lotto del 2 luglio premia il Piemonte con due vincite di rilievo. A Caselle Torinese, in provincia di Torino, sei ambi, quattro terni e una quaterna regalano

Il concorso del Lotto del 2 luglio premia il Piemonte con due vincite di rilievo. A Caselle Torinese, in provincia di Torino, sei ambi, quattro terni e una quaterna regalano un premio da 51.000 euro, mentre a Torino un’altra giocata fortunata vale 14.700 euro.

La vincita più alta della giornata è stata centrata a San Marcellino, in provincia di Caserta, dove sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fruttato 62.500 euro.

Sorride anche il Veneto, che mette a segno tre vincite. La più consistente arriva a Venezia, con 25.800 euro grazie a quattro terni e una quaterna. A Campolongo Maggiore, sempre in provincia di Venezia, tre ambi e un terno valgono 16.125 euro, mentre a Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, un ambo regala 11.033 euro.

Da segnalare anche due vincite a Roma: una da 23.750 euro e l’altra da 11mila euro, entrambe ottenute con tre ambi e un terno.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio 2026 a 635 milioni di euro.

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