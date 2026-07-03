Newsletter

03 Luglio 2026 - 13:35

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lotto: in Piemonte vincite per 65.700 euro

Il concorso del Lotto del 2 luglio premia il Piemonte con due vincite di rilievo. A Caselle Torinese, in provincia di Torino, sei ambi, quattro terni e una quaterna regalano

03 Luglio 2026

Share the post "Lotto: in Piemonte vincite per 65.700 euro"

Stampa pagina

Il concorso del Lotto del 2 luglio premia il Piemonte con due vincite di rilievo. A Caselle Torinese, in provincia di Torino, sei ambi, quattro terni e una quaterna regalano un premio da 51.000 euro, mentre a Torino un’altra giocata fortunata vale 14.700 euro.

La vincita più alta della giornata è stata centrata a San Marcellino, in provincia di Caserta, dove sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fruttato 62.500 euro.
Sorride anche il Veneto, che mette a segno tre vincite. La più consistente arriva a Venezia, con 25.800 euro grazie a quattro terni e una quaterna. A Campolongo Maggiore, sempre in provincia di Venezia, tre ambi e un terno valgono 16.125 euro, mentre a Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, un ambo regala 11.033 euro.

Da segnalare anche due vincite a Roma: una da 23.750 euro e l’altra da 11mila euro, entrambe ottenute con tre ambi e un terno.
Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio 2026 a 635 milioni di euro.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Tersigni (Cgil): “L’azzardo è una tassa sulla povertà, colpisce di più le famiglie fragili”

Bonafè (Pd): “Il gioco non può essere trattato come materia fiscale, serve una riforma organica”

Vaccari (Pd) a PressGiochi: “Sul riordino del gioco fisico rischio ennesima occasione mancata” – Video

Torrigiani: “Il gioco d’azzardo è sfuggito di mano ai governi, tra multinazionali e riciclaggio”

Non è un gioco, è azzardo, a Roma la presentazione del libro di Stefano Vaccari

DDL riforma del calcio assegnato alla Commissione Cultura del Senato: previsto prelievo del 2% dalle scommesse sportive per FIGC

UK, BGC respinge la proposta aumento della tassa sul gioco e avverte rischi per lavoro e città

10&Lotto: nel Lazio vincite per oltre 162mila euro

Australia, la riforma sulla pubblicità del gioco rallenta: il ddl rinviato ad una commissione d’inchiesta del Senato

Regno Unito, dal 1° ottobre aumentano del 25% le tariffe della Gambling Commission: congelate le fee per le lotterie sociali

Croazia, 214 milioni di euro dai proventi del gioco per finanziare programmi sociali

Contenuti violenti nei videogiochi, Renew Europe presenta interrogazione alla Commissione UE

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter