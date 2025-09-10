Lotto: in Piemonte vincite complessive per oltre 32mila euro

Si festeggia in Piemonte grazie all’ultimo concorso del Lotto di martedì 9 settembre. A registrare la vincita più alta della giornata è stata Rivoli, in provincia di Torino, con un

Si festeggia in Piemonte grazie all’ultimo concorso del Lotto di martedì 9 settembre. A registrare la vincita più alta della giornata è stata Rivoli, in provincia di Torino, con un premio da 25.200 euro, ottenuto grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale.

Sempre in Piemonte, a Marano Ticino, in provincia di Novara, sono stati vinti 7.500 euro con un ambo secco sulla ruota di Firenze.

Tra le vincite più rilevanti si segnala quella di Castellaneta, in provincia di Taranto, dove arrivano 24.000 euro con una quaterna sulla ruota di Bari.

In Sardegna si registrano due vincite: a Olbia, in provincia di Sassari, un premio da 6.250 euro con un ambo sulla ruota di Bari, a Cagliari, una vincita da 6.033 euro, frutto di un ambo, due ambi Oro e un terno Oro sulla ruota Nazionale.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 3,6 milioni di euro, portando il montepremi complessivo da inizio 2025 a 897,4 milioni di euro.

