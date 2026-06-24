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Lotto: in Piemonte doppia vincita per oltre 18mila euro

Il concorso del Lotto del 23 giugno premia il Piemonte con una doppia vincita per un totale di 18.125 euro. A Baveno, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, sono stati vinti 11.875

24 Giugno 2026

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Il concorso del Lotto del 23 giugno premia il Piemonte con una doppia vincita per un totale di 18.125 euro. A Baveno, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, sono stati vinti 11.875 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Moncalieri, in provincia di Torino, un ambo regala 6.250 euro.

Doppietta anche per il Veneto, che totalizza vincite per 15.750 euro: a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, arrivano 9.500 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Verona si festeggiano 6.250 euro centrati con un ambo.

La vincita più alta della giornata è stata realizzata in Abruzzo: a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, sono stati vinti 14.250 euro grazie alla combinazione di tre ambi e un terno sulla ruota di Milano.
Da segnalare anche l’ambo da 10.000 euro centrato ad Agrigento.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro, portando a 612 milioni di euro il totale delle vincite erogate dall’inizio del 2026.

 

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