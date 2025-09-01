Lotto: in Lombardia vincite registrate per oltre 62mila euro

Lombardia protagonista nelle ultime estrazioni del Lotto, con vincite significative registrate tra venerdì 29 e sabato 30 agosto per un totale da oltre 62mila euro. A Milano sono stati vinti

Lombardia protagonista nelle ultime estrazioni del Lotto, con vincite significative registrate tra venerdì 29 e sabato 30 agosto per un totale da oltre 62mila euro. A Milano sono stati vinti oltre 24.900 euro grazie a una quaterna e quattro terni giocati sulla ruota di Cagliari. Sempre nel capoluogo lombardo si registrano altre due vincite: una da 13.750 euro e un’altra da 9.500 euro. A queste si aggiungono i 14.000 euro vinti a Castel Goffredo, in provincia di Mantova.

Emilia-Romagna in festa con una tripletta di vincite da oltre 57.000 euro. A Forlì doppio colpo: una giocata sulla ruota di Bari con una quaterna, quattro terni e sei ambi ha fruttato 26.000 euro, mentre una giocata identica sulla ruota Nazionale ha regalato oltre 25.000 euro. A queste vincite si aggiungono oltre 6.000 euro vinti a Cattolica, in provincia di Rimini.

Festa anche in Campania grazie a una tripletta da 50mila euro. Colpi fortunati a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dove un terno sulla ruota di Napoli con una giocata da 5 euro ha fruttato 22.500 euro. A questi si aggiungono 14mila euro vinti a San Giuseppe Vesuviano (NA) e altri 13.500 euro a Napoli.

Ricco bottino anche nel Lazio, con vincite complessive vicine ai 44mila euro. A Roma, un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli hanno portato oltre 23mila euro a un fortunato giocatore. La capitale colpisce ancora con un premio da oltre 5mila euro, mentre a Ceccano, in provincia di Frosinone, sono stati vinti più di 14mila euro.

Da segnalare anche una vincita di oltre 27mila euro ad Aldeno, in provincia di Trento, che rappresenta il premio più alto dell’estrazione di sabato, grazie a una cinquina Simbolotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 7,7 milioni di euro in tutta Italia, raggiungendo complessivamente 864,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

PressGiochi