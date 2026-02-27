Newsletter

27 Febbraio 2026 - 16:09

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lotto: in Lombardia premi per quasi 68mila euro

Lombardia in protagonista nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì 26 febbraio, con vincite complessive pari a 67.975 euro. A Vidigulfo, in provincia di Pavia, sono stati centrati 32.750 euro grazie

27 Febbraio 2026

Share the post "Lotto: in Lombardia premi per quasi 68mila euro"

Stampa pagina

Lombardia in protagonista nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì 26 febbraio, con vincite complessive pari a 67.975 euro. A Vidigulfo, in provincia di Pavia, sono stati centrati 32.750 euro grazie a tre ambi e un terno. A Lecco, sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fruttato 25.475 euro. Infine, a Noviglio, in provincia di Milano, tre ambi e un terno hanno permesso di incassare 9.750 euro.

La fortuna si ferma anche in Piemonte, che mette a segno due colpi di rilievo. La vincita più alta è stata realizzata a Novara, dove sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno regalato 67.250 euro, vincita questa piu’ alta di giornata. Festa anche a Torino, che porta a casa 21.739 euro grazie a una cinquina Simbolotto.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a 234,7 milioni di euro.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

ADM pubblica le versioni definitive dei protocolli di comunicazione per le le scommesse sportive a quota fissa e per i giochi di abilità

ADM, proroga bingo: indennità provvisoria di 2.800 euro anche per i concessionari non ricorrenti

Sanremo 2026 – Serata Cover: Sal da Vinci in coppia con Michele Zarrillo si prende la scena, vincente a 3,50

Direttivo As.tro del 4 marzo 2026: il programma dei lavori e la preview dell’Osservatorio sul Gioco Online illegale

Serie A, 27ª giornata: scontro Champions tra Roma e Juventus. Il Milan cerca il riscatto a Cremona, l’Inter ospita il Genoa

Ricavi record per il gioco commerciale negli USA: $78,7 miliardi nel 2025

Conto riassuntivo del Tesoro: nel 2025 dai giochi incassi per 6,5 miliardi di euro

10&Lotto: doppio colpo da 100mila euro in Campania

De Vita (Fondazione FAIR): “Nel 2026 più ricerca e tutela per i giocatori”

Lotto: in Lombardia premi per quasi 68mila euro

Flutter, risultati solidi nel 2025: ricavi per $16,4 mld (crescita del 17%)

Malta, MGA aggiunge tre nuovi siti di gioco illegale alla black list

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy