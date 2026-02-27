Lotto: in Lombardia premi per quasi 68mila euro

Lombardia in protagonista nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì 26 febbraio, con vincite complessive pari a 67.975 euro. A Vidigulfo, in provincia di Pavia, sono stati centrati 32.750 euro grazie a tre ambi e un terno. A Lecco, sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fruttato 25.475 euro. Infine, a Noviglio, in provincia di Milano, tre ambi e un terno hanno permesso di incassare 9.750 euro.

La fortuna si ferma anche in Piemonte, che mette a segno due colpi di rilievo. La vincita più alta è stata realizzata a Novara, dove sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno regalato 67.250 euro, vincita questa piu’ alta di giornata. Festa anche a Torino, che porta a casa 21.739 euro grazie a una cinquina Simbolotto.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a 234,7 milioni di euro.

PressGiochi