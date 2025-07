Lotto: in Emilia Romagna vincite per oltre 58mila euro

Nel concorso del Lotto del 19 luglio, è la Calabria a festeggiare con due importanti vincite. La più alta della giornata è stata registrata a Campo Calabro, in provincia di

Nel concorso del Lotto del 19 luglio, è la Calabria a festeggiare con due importanti vincite. La più alta della giornata è stata registrata a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, dove sono stati vinti 43.478 euro grazie a una fortunata cinquina del Simbolotto. Ad Amantea, in provincia di Cosenza, un fortunato giocatore ha centrato 23.750 euro, frutto di tre ambi e un terno.

Vincite significative anche in Emilia Romagna: a Santarcangelo di Romagn, in provincia di Rimini, sono stati vinti 23.250 euro, sempre con tre ambi e un terno; a Solignano, in provincia di Parma, la somma vinta è stata di 21.660 euro, grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e il gioco Lottopiù. A Reggio Emilia si segnala una vincita di 13.750 euro, realizzata con tre ambi e un terno.

Da segnalare inoltre la vincita di 21.739 euro a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ottenuta grazie al Simbolotto.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 4,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo da inizio anno a oltre 740 milioni di euro.

PressGiochi