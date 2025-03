Lotto: in Campania vincite per oltre 70mila euro

Nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 6 marzo, premiata la Campania, che si aggiudica una delle vincite più alte della giornata, per un totale di 71.080 euro. Una bella vincita

Nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 6 marzo, premiata la Campania, che si aggiudica una delle vincite più alte della giornata, per un totale di 71.080 euro. Una bella vincita da 47.500 euro, è stata centrata a Castel Volturno, in provincia di Caserta, grazie a tre ambi e un terno. Altre due vincite da 6.250 euro ciascuna sono state registrate a Napoli e a Sant’Agata De’ Goti, in provincia di Benevento: la prima ottenuta con un ambo, la seconda con sei ambi, quattro terni e una quaterna. Inoltre, due premi da 5.540 euro ciascuno sono stati assegnati a Mugnano di Napoli e a Napoli, entrambi grazie a tre ambi e un terno.

Spiccano anche le due vincite su Roma: 9.750 euro grazie a tre ambi e un terno e 5.540 euro grazie ad una giocata Lottopiù.

Tra i numeri ritardatari da segnalare il 58 sulla ruota di Napoli, assente da 115 estrazioni, il 52 sulla ruota di Venezia e il 63 su quella di Cagliari.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 4,5 milioni di euro, portando il montepremi complessivo dall’inizio del 2025 a 257,6 milioni di euro.

PressGiochi